Parket van Oost-Vlaanderen doet mee aan Open Monumentendag

Zondag is het Open Monumentendag in Vlaanderen. Thema dit jaar is 'In beweging zijn'. Opvallende deelnemer die dag is het parket van Oost-Vlaanderen. Want het parket is een organisatie die ook voortdurend in beweging is. Van de behandeling van verkeersdossiers, het instellen van onderzoeken, tot een aanhouding. Maar ook sensibilisering, slachtofferhulp, begeleding en nazorg vertrekken vanuit het parket. In Dendermonde zal je het parketgebouw kunnen bezoeken. En in de buurt zullen zowel de lokale als de federale politie samen met Vias vanalles organiseren rond het thema 'killers in het verkeer'.