Parket start onderzoek naar Schild & Vrienden

Even naar de gemeenteraadsverkiezingen dan. Want de Open Vld in Beveren heeft zijn volledige lijst voorgesteld. Dat Kasper Dierckx op nummer 1 staat vertelden we u in december al in ons nieuws. Met zijn 24 jaar is hij de jongste kandidaat van onze provincie. De lijst is nu aangevuld met elf nieuwkomers en vijftien ervaren rotten. De Open Vld in Beveren wil vooral werk maken van een betere mobiliteit, flexibele kinderopvang en een verlaging van de grondlasten. Ook de leegstand in de winkelkernen wil de partij wegwerken. De liberalen zagen in juni nog sterkhouder Luc Maes vertrekken. De fractieleider van de liberalen in de provincieraad was niet tevreden met zijn plaats op de provincielijst en stapte daarop uit de partij.