Justitie Parket organiseert nieuw informatiemoment Bende Van Nijvel

In de zaak van de Bende van Nijvel is er morgen in Dendermonde een nieuw informatiemoment voor slachtoffers en nabestaanden. Dat wordt georganiseerd door dienst slachtofferonthaal van het federaal parket. De bedoeling is niet om een stand van zaken te geven over het onderzoek, maar wel om de slachtoffers en nabestaanden te informeren over hun rechten. Het federaal parket nam het dossier begin dit jaar over van Christian De Valkeneer, de procureur-generaal van Luik. Sinds getuigenissen ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky hadden aangeduid als de mogelijke 'Reus' van de Bende, hebben de speurders al honderden nieuwe tips ontvangen.