Parket Oost-Vlaanderen: "Verdachten roofmoord waren uit op geld en namen ook laptop en andere spullen mee"

In Wetteren is deze voormiddag een reconstructie gehouden van een dodelijke steekpartij in oktober vorig jaar. Daarbij kwam de 34-jarige Tom Brison uit Uitbergen om het leven. Het slachtoffer werd met een steekwonde in het hart door twee vrienden achtergelaten aan de spoeddienst van het ASZ in Aalst. Hij liet daar ook het leven. Tot voor vandaag waren er weinig details bekend over de zaak. Blijkt nu dat het slachtoffer zou neergestoken zijn door een derde persoon in een huis in Wetteren. Het slachtoffer en zijn twee kompanen waren naar daar afgezakt om een rekening te vereffenen. De twee vrienden en de derde persoon zitten nog altijd in de gevangenis.