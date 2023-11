In Sint-Lievens-Houtem hebben speurders opnieuw de hele dag lang gezocht naar sporen in het moordonderzoek naar advocate Claudia Van Der Stichelen. De zoekactie vond plaats aan het Eilandbos, recht tegenover de woning en het kantoor waar de advocate anderhalve week geleden werd doodgeschoten. Zowel de Cel Vermiste Personen als de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse. Wellicht werd er opnieuw naar het moordwapen gezocht. Zowel in het bos zelf als in de beek. Speurders deden een sweeping van het bos, duikers doorzochten het water en ook de politiehelikopter verleende bijstand. Het is niet duidelijk of de zoekactie iets heeft opgeleverd. Het parket geeft voorlopig geen verdere commentaar.