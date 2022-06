Parket Oost-Vlaanderen onderzoekt schoten op woning in Beveren

In de Kasteeldreef, in het centrum van de gemeente, is een huis beschoten. In het raam van het huis zijn er verschillende kogelinslagen te zien, 7 in totaal. Er zou ook geschoten zijn op de deur. De feiten gebeurden van zondag op maandag. Maar deze ochtend pas kwam het parket vaststellingen doen. Zij stuurden het labo langs voor sporenonderzoek. Over de aanleiding van de feiten is weinig bekend. Het parket geeft geen informatie vrij om zo het onderzoek niet te belemmeren. Wellicht zijn de feiten druggerelateerd. De bewoner van het huis werkt in de Haven van Antwerpen. Mogelijk is er dus een verband met drugs die via containers wordt getransporteerd. Maar dat kan niet bevestigd worden.