Parket Oost-Vlaanderen houdt themazitting om sluikstorters aan te pakken

Twee politieagenten die afgelopen nacht met dienst waren in de Overpoortstraat in Gent, merkten iets voor 5 uur te hevig discussiërende jongeren op. Ze kwamen tussenbeide om een einde te maken aan de ruzie en om de zaken niet te laten escaleren. Maar een van de jongeren was niet gediend met de tussenkomst van de politie en keerde zich tegen de agenten. Hij werd verbaal heel agressief. De agenten vroegen hem om de Overpoortstraat te verlaten. Toen hij dat niet wou doen, nam de politie de verdachte bij de arm. Op dat moment gaf de verdachte een kopstoot aan één van de agenten. De verdachte kon uiteindelijk meegenomen worden in de politiecombi. Daar haalde hij plots uit met zijn voet en raakte hiermee een andere agent in het aangezicht. De verdachte, een 20-jarige man uit Lokeren, werd gearresteerd. Hij werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht. Hij zal zich op 14 oktober moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank wegens ‘opzettelijke slagen aan agenten' en ‘weerspannigheid’.