Parket Oost-Vlaanderen houdt 3 mannen aan voor helpdeskfraude

De Sint-Niklase huisarts Joris Van Hove is veroordeeld tot vier maanden effectieve celstraf wegens schriftvervalsing. Van Hove werd ervan verdacht in 2018 het contract van de huurder van een van zijn appartementen in de Regentiestraat aangepast te hebben, om op die manier de huurder uit het pand te krijgen en een achterstallige huur van 10.000 euro te kunnen eisen. Die huurder was een voormalige zakenpartner van de huisdokter. De correctionele rechtbank in Dendermonde oordeelde nu dat Van Hove schuldig is aan de feiten en veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van vier maanden en 1.600 euro boete. Zijn bvba kreeg een geldboete van 4.000 euro met uitstel opgelegd. De dokter moet zich momenteel ook al verdedigen in de euthanasiezaak rond Tine Nys. Vorig jaar stond hij samen met nog een andere huisdokter en een psychiater terecht in het hof van assisen in Gent op verdenking van gifmoord op Tine Nys. Daarvoor werd hij, net als de twee anderen, vrijgesproken. Maar de burgerlijke partij ging in cassatie, waardoor er een nieuw proces kwam. Het vonnis in die zaak wordt deze maand verwacht.