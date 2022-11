Parket Oost-Vlaanderen herhaalt actieweek 'bellen achter het stuur', wie betrapt wordt is 8 dagen rijbewijs kwijt

In Geraardsbergen wordt het gebouw van de Christelijke Mutualiteit gekraakt. Het gaat om dit pand aan de Zakkaai, in het centrum van de stad. Volgens verschillende buurtbewoners lopen er vreemde individuen in en rond het gebouw, en zouden ze een of meerdere appartementen kraken. Ondertussen zijn ook de diensten van de CM in Geraardsbergen tijdelijk ondergebracht in een ander pand. De politie van Geraardsbergen/Lierde bevestigt dat er krakers aanwezig zijn, maar kan in kader van het onderzoek geen verdere informatie verstrekken. Ook het hoofdkantoor van het gezondsheidsfonds zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er zou wel een procedure zijn opgestart om de krakers uit het pand te zetten, maar dat kan nog even duren.