De psychiater die Thomas Cooijman onderzocht, zegt dat hij zijn geheugenverlies veinst. De 42-jarige Nederlander staat terecht voor het Hof van Assisen in Gent. Hij wordt beschuldigd van doodslag op zijn 38-jarige vriendin in 2015 en van poging doodslag op haar buurvrouw. De feiten dateren van 2015 en gebeurden in Geraardsbergen. Het kan medisch niet dat de dader de feiten zich niet herinnert. Dat concludeert de psychiater na verschillende uitspraken van Cooijman vlak na zijn arrestatie. Over het motief van de moord is de psychiater ook duidelijk. Er is volgens hem jaloezie in het spel. Over een mogelijke terugkeer naar de maatschappij, is de psychiater weinig hoopvol. Cooijman zou al begeleiding moeten volgen, maar hij houdt zich niet aan zijn voorwaarden. Hij weigert ook elke vorm van begeleiding. In principe kennen we morgen de uitspraak van het hof.