Parket laat bloedstalen van treinramp in Wetteren vernietigen

Het parket in Dendermonde laat de bloedstalen die in 2013 werden afgenomen na de treinramp in Wetteren, vernietigen. Inwoners kunnen, na afspraak en identificatie, hun bloedstaal wel gaan afhalen in het Universitair Ziekenhuis van Gent. De treinramp in Wetteren gebeurde meer dan zes jaar geleden. In de nacht van 3 op 4 mei 2013 ontspoorde in Wetteren een trein geladen met het uiterst brandbare en giftige acrylnitril. Enkele wagons vlogen in brand en bij de daaropvolgende giframp kwam één inwoner om het leven. Meer dan tweeduizend inwoners werden geëvacueerd.Op 5, 6 en 7 juni werden bloedstalen van omwonenden genomen op vraag van het parket van Dendermonde. “De stalen werden al die tijd bewaard om de rechten van de benadeelden in de ramp te vrijwaren”, klinkt het bij het parket. Maar de raadkamer besliste op 12 maart 2019 dat de treinbestuurder de enige verantwoordelijke voor de ramp was. De Nederlandse machinist was ondertussen overleden zodat niemand vervolgd wordt voor de ramp. De bloedstalen worden daarom weer vrijgegeven. “Met het labo werd afgesproken dat de personen die dit wensen, hun staal kunnen afhalen tot 28 februari in de afdeling klinische biologie van het UZ”, meldt de bevoegde magistraat. Stalen die nadien niet zijn opgehaald, worden vernietigd. Staal niet thuis te bewaren Benadeelden die eraan denken om hun staal toch op te vragen, denken best tweemaal na want deze bloedstalen worden in het UZGent bewaard op een temperatuur van -20 graden. Ook het transport en de bewaring dient verder onder deze temperatuur gebeuren. Thuis bewaren tussen de erwtjes en de wortelen in een gewone diepvrieskast thuis volstaat dus niet. “De bloedstalen die we bewaarden op vraag van het Parket, zijn steeds eigendom gebleven van de persoon die het staal afstond maar het is om hygiënische redenen eigenlijk niet wenselijk dat mensen dit thuis gaan bewaren”, zegt professor Veronique Stove, directeur van de afdeling klinische biologie van het UZGent. “Er is ook nooit een analyse of onderzoek op uitgevoerd. De stalen die werden onderzocht in een ander onderzoek leverden geen resultaten op over de mogelijke schadelijke gevolgen van acryl op de gezondheid. We gaan ervan uit dat dit ook zo zal zijn in de stalen die wij bewaard hebben”, aldus de professor. Vermits de stalen zijn gecodeerd met een vertaalsleutel die enkel bij Slachtofferhulp is gekend, moet je vooraf afspraak maken via de dienst Slachtofferonthaal als je alsnog je bloed terug wilt. Dat kan op 052/25.15.16, 052/25.15.17 en 052/25.15.18 tijdens de kantooruren.