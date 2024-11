Parket-generaal vindt geen belastende zaken in onderzoek rond werking van ondernemingsrechtbank Dendermonde

Het onderzoek naar de werking van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde en haar voorzitter is afgehandeld. Volgens het Gentse parket-generaal zijn er geen aanwijzingen gevonden van enig misdrijf, en dus komt er geen vervolging of straf. De ondernemingsrechtbank kwam in augustus in opspraak. De voorzitter zou te vaak en te gemakkelijk bedrijven in moeilijkheden failliet verklaren. En bij de falingen zou hij telkens dezelfde curatoren aanstellen om het faillissement af te handelen. De voorzitter van die rechtbank verdedigde zich van meet af aan door te zeggen dat hij het slachtoffer was van een lastercampagne. Statistieken bewijzen dat de Dendermondse ondernemingsrechtbank niet meer faillissementen uitspreekt dan andere. Het parket-generaal vertrouwt erop dat de magistraten curatoren aanstellen volgens objectieve criteria en in alle onafhankelijkheid.