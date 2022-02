Op 20 september zal een speurder die betrokken was bij een moordzaak in Temse zich zélf voor de rechter moeten verantwoorden. De zaak tegen de man is vanmorgen ingeleid voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. Alles draait rond de moord op Ihsan Celik in 2009. Zijn lichaam werd verminkt teruggevonden in een bos in Temse. Speurders tastten lange tijd in het duister, tot ze Carlo V.H. oppakken, een 21-jarige zwakbegaafde jongen. De twintiger bekent, maar wordt vrijgesproken. Want de bekentenis zou onder druk van de speurders zijn afgelegd. En daarom moet één van die politiemannen nu zelf voor de rechtbank verschijnen. Hij moet zich verantwoorden voor meineed en valsheid in geschrifte. Vandaag heeft een inleidende zitting plaatsgevonden. De beklaagde was daarbij niet aanwezig. Op 20 september gaan de pleidooien van start.