Parket en politie houden reconstructie van moord op Christiane Van der Haeghen in Wetteren

Zonet is in Wetteren de reconstructie van de moord op Christiane Van der Haeghen van start gegaan. De 68-jarige vrouw werd in oktober vorig jaar om het leven gebracht toen ze haar hond uitliet. De dag na de gruwelijke feiten werd een Servische man werd gearresteerd in Kalken. Hij verblijft sinds dan in de gevangenis in Gent, maar ontkent de feiten. De reconstructie vandaag moet meer duidelijkheid brengen. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.