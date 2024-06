Parket beschouwt rechtstreekse dagvaarding Rousseau door vzw Kham onontvankelijk

Het hof van beroep in Gent heeft een hoofdinspecteur van de Federale Gerechtelijke Politie veroordeeld voor valsheid in geschriften, het gebruik van valse stukken en het afleggen van valse getuigenissen in een criminele zaak. De hoofinspecteur onderzocht bijna 15 jaar geleden de moord op Ihsan Çelik uit Temse. Zijn lichaam werd in 2009 verminkt teruggevonden in een bos in Temse. Speurders tasten lange tijd in het duister, tot ze een zwakbegaafde jongen oppakken. Die twintiger bekent, maar zou tijdens de ondervraging onder druk zijn gezet. Hij wordt uiteindelijk vrijgesproken, omdat het onderzoek zo slordig was uitgevoerd. De hoofdinspecteur is daarvoor nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel, een geldboete van 800 euro en een schadevergoeding aan de burgerlijke partij.