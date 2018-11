Overvaller uit Temse die kennissen beroofde riskeert 4 jaar cel

In Het onderzoek naar de Bende van Nijvel doet het federaal parket nog eens een oproep naar getuigen. Tegelijk hoopt het parket dat daders of mededaders zich zouden melden, meewerken en bekentenissen afleggen. Ze kunnen strafvermindering krijgen via de wet op spijtoptanten, die deze zomer is goedgekeurd. Intussen zegt het parket dat Christiaan Bonkoffsky, de ex-rijkswachter uit Aalst, niet de reus is. Na ruim een jaar grondig onderzoek kunnen we die piste schrappen, zo zegt parketwoordvoerder Eric Van der Sypt vanavond in het VTM-programma Faroek.