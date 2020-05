Overval op nachtwinkel Sint-Niklaas: man (20) uit Beveren opgepakt

De jonge vrouw uit Lebbeke die zich in juni moet verantwoorden voor het hof van assisen voor babymoord, blijft haar onschuld uitschreeuwen. Dat zeggen haar advocaten, Jeroen D’Hondt en Anthony Mallego. De vrouw, die stiefmoeder is van het slachtoffertje, zou in 2018 het peutertje van drie verdronken hebben in een bad. "Een ongeluk", zegt de jonge vrouw, maar het parket is ervan overtuigd dat ze het kind onder water duwde. De jonge vrouw zit nog altijd in voorlopige hechtenis. Haar proces start over een maand.