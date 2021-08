Overval nachtwinkel Hofstade

Het gerechtelijk onderzoek naar de sabotage in de kerncentrale van Doel is afgerond. Maar niemand is in verdenking gesteld. Dat bevestigd het federaal parket aan De Tijd. Zeven jaar geleden draaide iemand in de kerncentrale een veiligheidsklep open in het niet-nucleaire gedeelte. Daardoor stroomde tienduizenden liters smeerolie weg uit een reservois. Een stoomturbine raakt oververhit en moet een tijd stilgelegd worden. Het federaal parket opende daarop een onderzoek. Maar na zeven jaar, ondanks vele ondervragingen en zelfs verspreide robotfoto's, is niemand formeel in verdenking gesteld. Er waren wel bezwaren lastens bepaalde personen. Het parket gaat nu na of die voldoende ernstig zijn om een verwijzing naar de correctionele rechtbank te vorderen.