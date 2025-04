Overleg tussen Gevangeniswezen en vakbonden na actie van magistratuur: "Gevangenisdirecties grijpen zelf in"

Justitie gaat er alles aan doen om de cipiers in de gevangenissen niet verder te belasten. Dat is het resultaat van een overleg dat vanmiddag heeft plaatsgevonden tussen de overheidsdienst en de vakbonden. Het overleg kwam er na de aankondiging om in één klap 4.000 veroordeelde criminelen naar de gevangenissen te sturen. De magistraten willen dat doen om zo te protesteren tegen de pensioenhervorming. Maar de christelijke vakbond ACOD ziet dat helemaal niet goed komen. Er zitten nu al 2.000 gedetineerden te veel in de gevangenissen, en zoveel mensen er in één keer bij, dat is onverantwoord. De vakbonden zaten vanochtend samen met de overheid. Justitie belooft dus om de gevangenissen niet te overspoelen.