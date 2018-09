Veel volk op de baan dus deze ochtend, maar in de Berentuin, een dorpsschooltje in Vlierzele, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, kwam vanmorgen geen enkele leerling opdagen. De directeur moest dit schooljaar op zoek naar 17 extra leerlingen om de school open te houden. Maar de speelplaats en de klassen bleven leeg en dus zal het schooltje zal dichtgaan. De Berentuin is een wijkafdeling van het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem. Daar is de directeur al aan de slag. Ook de twee juffen hoeven niet te vrezen voor hun job, want zij zijn aangesteld binnen de scholengemeenschap. De Berentuin zag haar leerlingenaantal al enkele jaren in dalende lijn gaan.