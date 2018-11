In de zaak 'Operatie Propere Handen' en het onderzoek naar het voetbalschandaal weten we pas morgen of scheidsrechter Bart Vertenten uit Beveren aangehouden blijft. Dat vertelde zijn advocaat Hans Rieder vanmorgen aan de trappen van de Kamer van Inbeschuldiginstelling in Antwerpen. Rieder was kort van stof. De advocaat heeft zoals bekend onderzoeksrechter Joris Raskin, die het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal leidt, gewraakt. Scheidsrechter Vertenten zit ondertussen al meer dan een maand in de cel. Hij en zijn advocaat eisten dat Raskin zich terugtrok omdat hij zelf tot voor kort in de licentiecommissie van het voetbal zetelde. Het Antwerpse hof van beroep gaf hen daarin gelijk.