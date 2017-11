De culinaire gids Gault&Millau heeft zijn nieuwe lijst bekend gemaakt van de, volgens de inspecteurs, beste Belgische restaurants. Oost-Vlaming en Kruishoutemnaar Peter Goossens haalt daarin, met zijn Hof van Cleve, al voor het vijftiende jaar op rij de hoogste score, 19 en een half op 20. In onze streek zijn de toppers te zoeken in Ninove en in Nieuwkerken, met name het Hof ter Eycken en 't Korennaer, die elk 16 op 20 halen. Onze regio telt ook maar liefst 9 nieuwkomers in de culinaire gids: Le Cirque in Belsele, De Nieuwe Schandpaal in Beveren, Het Patronaat in Hamme, Vos in Lokeren, Nova in Sint-Niklaas, De Eenhoorn in Bazel, Het Verschil in Lede, Cul'eau in Aalst, en Flammazien in Dendermonde.