Morgen en overmorgen zouden normaal gezien tienduizenden bezoekers afzakken naar de winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem. Zouden, want - u raadt het al - corona spaart dit jaar geen enkel groot event. De vee- en paardenmarkt is UNESCO Werelderfgoed en kent een eeuwenoude traditie. Is het eigenlijk ooit al gebeurd dat de winterjaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem niet kon doorgaan? Wij doken even de geschiedenis in.