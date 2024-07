In Velzeke, bij Zottegem, kan je vanaf vandaag in gesprek gaan met Romeinse soldaten. Of beter gezegd, met twee sprekende poppen die al uw vragen beantwoorden met de hulp van artificiële intelligentie. De levensechte replica's van twee Romeinse legionairs zijn de nieuwe trekpleisters van het Archeocentrum. Door de historische figuren tot leven te wekken, wil het een echt belevingscentrum worden.