De grote vraag is natuurlijk of alle beloftes uit het meerjarenplan ook worden gerealiseerd. Want, wat blijkt? Heel wat geplande investeringen worden niet uitgevoerd. Dat zegt advieskantoor BDO, na grondig onderzoek van de budgetten en realisaties in 2018. In onze provincie ligt de realisatiegraad op 47%. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de plannen niet wordt uitgevoerd. Dat is veel, maar toch doen de steden en gemeentes het niet slecht in onze provincie. Oost-Vlaanderen is zelfs de beste leerling van de klas.