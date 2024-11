Bij de oppositie zijn ze niet meteen onder de indruk van het nieuwe bestuursakkoord. Voor Vlaams Belang is dit akkoord het gevolg van twee voorakkoorden. PVDA betreurt dat de stadsbussen niet terugkeren en dat het luik betaalbaar wonen onvoldoende is uitgewerkt. Groen, dat vorige legislatuur nog in het bestuur zat, feliciteert de nieuwe bestuursploeg, maar ziet weinig of geen vernieuwing.