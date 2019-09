Oppositie in Stekene stapt op na onduidelijk over nieuw arbeidsreglement

"Het is nu of nooit, en het is samen of het is gedaan". Dat zegt Vlaams sp.a-fractieleider Conner Rousseau in een interview met TV Oost Nieuws. "Als we niet stoppen met de interne verdeeldheid, dan zal het nooit lukken". Gevraagd naar de reactie op zijn kandidaatstelling als sp.a-voorzitter van zijn moeder, sp.a-politica en voormalig burgemeester van Sint-Niklaas Christel Geerts, zegt hij: "Als moeder heeft ze schrik voor mij, als politica vindt ze het de juiste keuze".