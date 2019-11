Op het schepencollege in Aalst is beslist om schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) al haar bevoegdheden af te nemen. Ze blijft op papier schepen, maar de bevoegdheden Sport, Cultuur en Jeugd worden nu collectief uitgeoefend door het schepencollege. Reden zouden de vele lekken in de pers zijn over de meerjarenplanning. “Eén schepen laat de eigen agenda telkens primeren op het algemeen belang. Dat wil en zal het schepencollege van Aalst niet langer toestaan”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) aan hln.be. “Binnen het college van burgemeester en schepenen werd zonet beslist om de verdeling van de bevoegdheden te herschikken. Met onmiddellijke ingang worden de beleidsdomeinen sport, cultuur, jeugd, vrije tijd, kerkfabrieken en facility onttrokken aan schepen Uyttersprot. De vermelde bevoegdheden zullen als gevolg hiervan collectief door het CBS worden uitgeoefend.” Reacties volgen later vandaag in het TV Oost Nieuws.