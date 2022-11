Opnieuw ongerustheid over Gatessite in Erembodegem: "Voorbereidingen FPC al gestart?"

Het Gentse parket wil de vijf verdachten van zware agressie op een Manchester City-fan uit Ninove voor de rechter brengen. De man van 63 werd in oktober vorig jaar in elkaar geslagen op het parkeerterrein langs de E40 in Drongen. Dat gebeurde na een Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City. Op de terugweg naar huis stopten de Ninovieter en zijn zoon op de parking. Enkele supporters van Club Brugge pakten daar zijn voetbalsjaal af. Hij kreeg ook een klap of een duw en viel met zijn hoofd op de grond. Het slachtoffer lag bijna twee maanden in het ziekenhuis. Het parket wil een 24-jarige man uit Wetteren en een 25-jarige man uit Aarschot vervolgen voor diefstal met geweld. Zij riskeren een celstraf van vijf jaar. De andere drie verdachten wordt schuldig verzuim verweten. Zij riskeren één jaar. De raadkamer beslist vrijdag over de doorverwijzing.