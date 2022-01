Opnieuw jaarrecord inbeslagnames cocaïne in Antwerpse en Waaslandhaven

Nog tot tien uur vanavond legt het gevangenispersoneel in alle gevangenissen in Vlaanderen het werk neer. Daarmee willen de cipiers overbevolking en het personeelstekort in de gevangenissen aankaarten. Ook in Beveren en Dendermonde wordt er gestaakt. Op dit moment telt ons land 10.700 gedetineerden. Dat zijn er 1.200 meer dan dat er in de gevangenissen plaats is. Voor hen zijn tijdelijk extra bedden geplaatst, maar het personeelskader volgt niet, klinkt het bij de vakbonden. Volgens Justitieminister Vincent Van Quickenborne moeten de nieuwe gevangenissen van Dendermonde en Haren, die in de loop van dit jaar worden opgeleverd, de overbevolking oplossen. De gedetineerden moeten tijdens de staking in hun cel blijven. Op verschillende plaatsen springt de politie bij.