Opnieuw incident in gevangenis van Dendermonde, maar los van voorgaande

Voor de politierechtbank in Aalst is de Brit veroordeeld die in maart 2016 een ongeval veroorzaakte op een kevertreffen in Ninove. De man was met zijn oude Volkswagenbusje ingereden op een paar toeschouwers. Dat gebeurde toen hij startte en het busje nog in versnelling bleek te staan. Twee personen waren zwaargewond, twee anderen liepen lichte verwondingen op, een vijfde kwam er met de schrik vanaf, maar was in shock. De man had niet gedronken maar testte wel positief op THC, het actieve bestanddeel van cannabis. Hij is daar nu ook bij verstek voor veroordeeld. In totaal krijgt hij iets meer dan 3 maanden rijverbod en een boete van 360 euro. De twee zwaargewonde slachtoffers krijgen 1 euro provisoire schadevergoeding. De Brit zou op dit moment in Noorwegen verblijven.