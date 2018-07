Opgepakt na poging tot diefstal met geweld in Haasdonk

In Haasdonk is er dan weer een man opgepakt die met geweld probeerde in te breken. De eigenares van een woning in de Perstraat zag gisteravond twee mannen uit haar woning lopen. Een derde verdachte stond wat verderop in de straat. De vrouw merkte ook dat een ruit van de woning was ingeslagen. Een van de verdachten begon daarop ook met een steen op het voertuig van het slachtoffer te kloppen. De politie werd verwittigd en de mannen namen de vlucht. In de woning bleken alle kamers te zijn doorzocht. De politie kon 1 van de drie verdachten oppakken, een Fransman van 27. Naar de andere twee is er nog een tijdlang gezocht, onder andere met een speurhond, maar zonder resultaat.