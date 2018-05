Operatie burgemeester Aalst goed verlopen

De dringende operatie die Aalsters burgemeester Christoph D'Haese vrijdag heeft ondergaan is goed verlopen. De operatie vond plaats in het OLV-ziekenhuis in Aalst, waar de burgemeester nu nog een tijdje zal herstellen. D'Haese bracht het nieuws van de ingreep donderdag zelf naar buiten. Hij wordt, zolang het nodig is, vervangen door schepen en partijgenoot Karim Van Overmeire. De burgemeester verwacht de komende dagen of weken met positief nieuws te kunnen komen over zijn gezondheid.