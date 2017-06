Openbaar onderzoek in Vlierzele: Van stort naar golfterrein

In Westrem bij Wetteren is een deel van een vintagemeubel en -decoratiewinkel ontploft. In een bijgebouw was de eigenaar bezig met het oplosmiddel aceton. Vermoedelijk is dat product in aanraking gekomen met een gasvlam en is er een ontploffing ontstaan. De schade is aanzienlijk, gelukkig raakte er niemand gewond.