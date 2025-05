Automobilist in levensgevaar na crash tegen woning in Vlierzele, huis is onbewoonbaar

In Vlierzele, bij Sint-Lievens-Houtem, is gisteravond een automobilist levensgevaarlijk gewond geraakt. De man ging in een bocht rechtdoor en reed tegen de gevel van een woning. Hij werd door vrijwilligers van brandweerpost Sint-Lievens-Houtem bevrijd. Door het risico op instorting is de woning tijdelijk onbewoonbaar. Het ongeval gebeurde tegen middernacht aan. De bewoners werden door de klap gewekt in hun slaap. Waarom de man de bocht miste en zo in het huis belandde is nog onduidelijk.