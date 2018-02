Openbaar Ministerie wil celstraf voor dodelijk ongeval in Dendermonde

En we blijven nog even in het voetbal. Want een man uit Gent riskeert anderhalf jaar cel omdat hij ermee dreigde een aanslag te plegen tijdens de oefenwedstrijd België-Israël, in oktober 2015. Dat schreef hij toch aan VTM Nieuws en aan de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister. De man zei dat hij een bom wilde laten ontploffen tijdens de wedstrijd, maar zegt nu dat hij dat in een dronken en boze bui deed. De valse bommelding zorgde voor heel wat overlast. De politiezone Brussel Stad/Elsene stelt zich burgerlijke partij in de zaak. Vonnis op 26 maart.