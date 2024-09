Openbaar Ministerie vraagt 11 jaar cel voor vrouw die schoonmoeder zou hebben vergiftigd

In Brussel zijn vandaag de eerste pleidooien gehouden in de zaak rond de poging tot gifmoord. Een vrouw uit Zele zou haar schoonmoeder in Affligem tot tweemaal toe hebben vergiftigd. De schoonmoeder belandde daardoor drie jaar geleden in het ziekenhuis, maar overleefde het wel. Schoondochter Evy ontkende de feiten. Toch wil het parket haar vervolgen voor poging tot gifmoord. Nu vraagt het Openbaar Ministerie dus elf jaar cel voor de schoondochter. Vanavond meer informatie in het TV Oost Nieuws.