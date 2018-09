Milli Görüs, een organisatie die omschreven wordt als een oerconservatieve moslimbeweging met oorsprong in Turkije, zou aanhangers hebben op verkiezingslijsten in onze regio, meer bepaald in Temse en in Sint-Niklaas. Er loopt momenteel een onderzoek tegen Milli Görüs omdat de organisatie met een islamschool zou willen starten in het Limburgse Genk.