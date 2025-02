Op vraag van Lokale Politie Denderleeuw/Haaltert RECHTZETTING: man op beeld is niet verdacht van bankkaartfraude

RECHTZETTING In een dossier van bankkaartfraude werd op 13/02/2025 via de media een opsporingsbericht verspreid met beelden van een mogelijke verdachte die werden genomen in een cash punt in Liedekerke. Uit het verder onderzoek blijkt evenwel dat de vertoonde persoon, Geert DESPIEGELAERE uit Affligem, niets met deze feiten te maken heeft. Wij verontschuldigen ons voor het misverstand. Lokale Recherche Lokale Politie Denderleeuw/Haaltert