De teerling is geworpen. De meeste stembureaus staan dit moment op sluiten. Voor de politici is het erop of eronder. Gisteren probeerden ze nog zo veel mogelijk stemmen te ronselen en de laatste onbesliste kiezers voor zich te winnen. Wij gingen op pad met Alexander De Croo, kopman van de Open Vld in Oost-Vlaanderen, en Pieter De Crem. Leading man van de CD&V.