En na al dat sportieve geweld en het gefeest, maken we het nu even rustig voor een yoga-moment. En niet zomaar één, in Laarne kwamen dit weekend 1000 yoga-liefhebbers uit heel Europa bijeen op het Yogalife Festival. Organisator Yogalife wil vooral de authentieke yoga terug in het leven roepen. Daarnaast blijft het natuurlijk ook een festival en staat ook beleving centraal, want buiten de lessen kan je er ook eten, kamperen of rustig rondhangen. Het is al de zevende keer in 20 jaar dat in ons land dit festival wordt gehouden.