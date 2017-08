Wat er al langer zat aan te komen is nu ook definitief. De federale ministerraad heeft de hervorming van de Civiele Bescherming goedgekeurd. In plaats van de zes huidige, zullen er nog maar twee eenheden in ons land overblijven, in Brasschaat en in het Waalse Crisnéé. Onder andere die van Liedekerke gaat dus dicht. Een beslissing waar de burgemeesters van Ninove en Geraardsbergen nog niet zo lang geleden in het TV Oost Nieuws hun bezorgdheid over hebben geuit. De Civiele Bescherming ondersteunt politie of brandweer bij bijvoorbeeld zoekacties of rampen.