Nieuws Oost-Vlaamse urgentiediensten trainen op aanpak van 'Excited Delirium Syndrome'

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Op de provinciale politieschool in Gent hebben de verschillende hulpdiensten geoefend op de aanpak van iemand die aan het Excited Delirium Syndrome lijdt. Dat is een geestestoestand waarin mensen kunnen belanden die psychotisch of zwaar onder invloed zijn. Ze weten dan niet meer wat ze doen en zijn een gevaar voor zichzelf én de omgeving. Lebbekenaar Jim Cooreman was zo iemand. Hij overleed vier jaar geleden in een politiecel. Om zulke situaties correct te kunnen afhandelen, is het belangrijk dat er regelmatig wordt geoefend, zegt de school.