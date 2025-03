Oost-Vlaamse politieschool PAULO probeert 160 nieuwe aspiranten aan te trekken op opendeurdag

Er zijn dit jaar 160 nieuwe politie-agenten nodig in onze provincie. Op de opendeurdag van de politieschool PAULO in Gent kwamen meer dan 1.500 mensen langs om kennis te maken met alle facetten van het beroep. De provincie Oost-Vlaanderen zal de komende legislatuur ook weer investeren in de school. De gebouwen zijn aan renovatie toe en op de site moet er in de toekomst ook plaats zijn om brandweerlui en ambulanciers op te leiden.