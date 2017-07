Politiek Oost-Vlaamse deputatieraad vindt geen fouten in onkostennota's Versnick

Geert Versnick heeft geen fouten gemaakt bij het indienen van zijn onkosten. Dat is het besluit van een extra deputatieraad vandaag. Versnick diende onkostennota's in van tussenstops in Bangkok. Maar telkens hij dat deed, was hij in Bangkok in opdracht van de provincie, zo bevestigt eerste gedeputeerde Alexander Varcamer aan het TV Oost Nieuws. Versnick nam eergisteren zelf ontslag als gedeputeerde.