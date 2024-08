Er zijn verschillende versies over wat nu de aanleiding is geweest van de ruzie en de steekpartij. Volgens de vader van de verdachte is zijn zoon in de val gelokt door de anderen, en moest hij zichzelf wel verdedigen. En volgens de oom van twee van de jongens die gewond raakten, was de verdachte degene die door het lint ging, omdat hij nog een schuld had openstaan die hij niet wilde betalen.