Ook vriendin van Dave De Kock opgepakt in Sint-Gillis-Waas

De mama van Dean Verberckmoes (4), de kleuter uit Verrebroek die maandagavond dood is teruggevonden in Nederland, had geen weet van het gerechtelijk verleden van Dave De Kock (34), de man aan wie ze de zorg voor haar kindje voor even had toevertrouwd. Toen ze zondag naar de politie stapte omdat de man samen met haar zoontje verdwenen was, gingen daar wel de alarmbellen af. Pas toen kreeg ze te horen dat Dave De Kock in 2010 veroordeeld was tot 10 jaar cel, voor onmenselijke behandeling van een baby met de dood tot gevolg. Dat vertelde ze maandagmiddag aan TV Oost Nieuws, op het moment dat de zoekactie naar haar zoontje nog volop aan de gang is.