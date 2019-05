Ook PVDA stapt mee in 1 mei-optocht: "Wat wij vragen is niet extreem"

Niet alleen voor de sp.a is het vandaag een feestdag, ook het uiterst linkse PVDA wil vandaag zijn programmapunten in de verf zetten. PVDA pleit voor de invoering van een minimumpensioen van 1.500 euro per maand en een minimumloon van 14 euro per uur. Het zijn de rijken die daarvoor moeten betalen, zegt de partij. Met een miljonairsbelasting. De PVDA doet het trouwens goed in de peilingen. Het bewijs dat ons programma aanslaat. Dat zegt Jef Maes, die na na de verkiezingen in oktober voor de PVDA een zetel haalde in de Sint-Niklase gemeenteraad.