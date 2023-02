Ook gevangenis Dendermonde ziet het druggebruik binnen de muren toenemen: "Aantal inbreuken verdubbeld"

Wie telefoons, geld of andere spullen over de gevangenismuren gooit, die kan daar zelf voor in de cel belanden. Justitieminister Van Quickenborne heeft aangekondigd om daarvoor celstraffen in te voeren. Tot nu toe was enkel het overgooien van drugs strafbaar. Vooral in Antwerpen kampen ze met een overgooi-problematiek. Maar ook de politie van Dendermonde zag vorig jaar het druggebruik in de gevangenis verdubbelen ten opzichte van het jaar ervoor.