In Sint-Gillis-Waas zijn drie buizerds vergiftigd met het gevaarlijke gif Temik. Dat is gebleken uit een autopsie die Natuurpunt liet uitvoeren. De buizerds werden in maart dood aangetroffen in het Krekengebied van Saleghem, een natuurgebied. Het was lang raden naar hun doodsoorzaak, maar nu brengt een autopsie dus duidelijkheid. Temik is een extreem gevaarlijk insecticide dat al een tijdje verboden is in ons land. Toch wordt het nog regelmatig gebruikt om dieren te vergiftigen. Natuurpunt vraagt nu aan wandelaars in de buurt om mee een oogje in het zeil te houden, want het is nog altijd niet duidelijk wie het gif er gelegd heeft.